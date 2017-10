Lesionados no encontro com o Rio Ave, Mathieu e Piccini foram reavaliados ontem de manhã na Academia de Alcochete e o resultado não foi animador para os dois defesas: ambos têm lesões musculares e, segundo foi possível apurar, o tempo de paragem deverá ser de duas semanas. O francês voltou a ter uma lesão nos gémeos da perna direita tal como já tinha acontecido com o V. Guimarães; o lateral-direito tem uma forte contratura muscular na coxa esquerda e também será obrigado a descansar. Refira-se que tanto Mathieu como Piccini são dois elementos fundamentais nas escolhas de Jorge Jesus, destacando-se como dois dos jogadores mais utilizados esta temporada no campeonato e na Champions.