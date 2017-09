Jéremy Mathieu tem sido um dos reforços do Sporting em destaque neste início de época, mas a história poderia sido outra caso uma proposta do Marselha tivesse chegado até ao central antes deste assinar pelos leões, depois do interesse demonstrado pelo treinador do clube francês, Rudi Garcia."Estive com o Rudi Garcia e ele disse que me queria no clube mas depois não houve nada em concreto. Uma pena, porque era adepto deles quando era pequeno. Gostaria de vestir um dia a camisola do Marselha. Mas agora estou bem no Sporting, que é um grande clube e estou contente aqui", revelou o jogador à 'SFR Sport', esta quinta-feira.