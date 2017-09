"[No Barcelona] marquei um golo de livre, mas porque Messi e Neymar não estavam em campo. As discussões surgem apenas por questões de ego. No Sporting não temos essas histórias. Se o Bruno [Fernandes], por exemplo, quer rematar, deixo-o rematar, sem problema. Se ele se sente bem, deixo-o. Não é Jorge Jesus quem decide. É um momento rápido dentro de campo que depende de como te sentes", sublinhou.

O Sporting recebe o Barcelona, na quarta-feira, às 19h45, em jogo da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Mathieu marcou de livre frente ao Tondela, na 6.ª jornada da Liga NOS, e até Cristiano Ronaldo, que assistia à partida nas bancadas de Alvalade, aplaudiu. Entrevistado pelo diário 'Marca', o defesa-central admite que no Sporting não há problemas de egos na hora de decidir quem marca os livres, mas que no Barcelona era difícil bater os livres porque estavam lá Messi e Neymar.