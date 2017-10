Continuar a ler

Koyaté tenta a estreia



Saber quem fará dupla de centrais com André Pinto é uma das dúvidas do momento, ainda que a solução deva passar por Kiki Koyaté. Este defesa-central fez 33 jogos pela equipa B na 2.ª Liga, na época passada. Esta temporada, fez 5 em 8 possíveis.



A estreia deste maliano será impulsionada pela lesão de Tobias Figueiredo. Koyaté tem treinado com a equipa principal nos últimos dias, ao contrário de Ivanildo e Demirel, os outros centrais mais utilizados no Sporting B.

Está em perfeitas condições mas dificilmente jogará amanhã. O relvado sintético do Municipal de Oleiros será suficiente para afastar Jérémy Mathieu da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, numa decisão sustentada pelo facto de o internacional francês sofrer de uma lesão crónica no tendão de Aquiles do tornozelo direito.Mathieu será poupado, entregando a liderança da defesa a André Pinto, que repetirá o estatuto de titular que mereceu apenas na 1ª jornada da Taça CTT, em Alvalade, com o Marítimo (0-0). Aos 33 anos, Mathieu tem sido um dos esteios dos leões. O problema físico e a idade avançada para um jogador levam-no próprio a não considerar sequer a hipótese de jogar num relvado sintético.