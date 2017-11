Jérémy Mathieu está praticamente recuperado do problema muscular que o afastou dos últimos três encontros, mas só vai a jogo com o Olympiacos se estiver a 100 por cento. Record sabe que as equipas técnica e clínica do Sporting não estão dispostas a arriscar a condição física deste central.

A lesão muscular nos gémeos da perna direita obrigou a tratamento, afastando o internacional francês nas últimas semanas. Mathieu lesionou-se frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, a 27 de outubro último. Falhou os jogos com Sp. Braga, Juventus e Famalicão, mas pode voltar na Champions.

A situação clínica de Mathieu está ser gerida com cuidados redobrados pelo departamento clínico, sobretudo tendo em conta o historial de problemas do jogador, a sua maior exposição a mazelas deste género, não esquecendo os seus 33 anos. O jogador reconheceu em entrevistas recentes que os problemas físicos vão condicionar-lhe o raio de ação até ao final da carreira. Daí que esteja absolutamente proibido de forçar seja em que situação for. Significa isto que só jogará com o Olympiacos se estiver no auge da sua condição.

Caso Mathieu não chegue aos 100%, avança André Pinto, central que o rendeu logo em Vila do Conde. As performances contra Sp. Braga e Juventus convenceram Jesus, que só não o colocou em campo contra o Famalicão por culpa de uma gripe. Quarta-feira, vai a jogo se for preciso.



Coentrão passou no teste



Diante do Famalicão, Fábio Coentrão deu mais um passo em frente no plano de treino que lhe foi especificamente traçado pela equipa técnica e corpo clínico do Sporting. Ausente das opções de Jorge Jesus desde 27 de outubro, por gestão física, Coentrão regressou na Taça de Portugal, onde pela quarta vez esta época completou os 90 minutos (Steaua, Moreirense e Rio Ave, todos fora, e agora Famalicão).





Aliás, foi precisamente pelo facto de o técnico não pretender ‘acelerar’ a intensidade no seu regresso ao onze que Coentrão surgiu como extremo, posição que desempenhou durante toda a carreira... até conhecer Jesus, que no Benfica o adaptou à lateral. Mais do que uma opção tática, tratou-se de uma decisão que visava resguardar o internacional português, que ao ser ‘retirado’ da defesa não teria de se desgastar tanto perante a velocidade no ataque dos famalicenses.Apesar de a lesão de Jonathan, logo aos 12’, ter estragado os planos a JJ, Coentrão deu ainda assim uma resposta positiva ao reaparecer na lateral. Agora, coloca a mira à receção ao Olympiacos, na quarta-feira, na 5ª jornada da Champions.