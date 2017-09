Dificilmente haverá leão que conheça melhor Messi do que este defesa-central. Jérémy Mathieu passou as últimas três temporadas ao lado do astro argentino, pelo que o seu conhecimento sobre a arte de travar Messi será igualmente preponderante na preparação deste jogo e no seu desenrolar.Mathieu será o melhor conselheiro de Jesus e dos seus companheiros. Fez 91 jogos pelo Barcelona e chegou a ‘rivalizar’ com o craque na hora de bater os livres diretos, tal a sua capacidade de o fazer de pé esquerdo.O internacional francês reencontra o Barcelona em Alvalade, onde ganhou o estatuto que sempre lhe faltou em Camp Nou. Titular indiscutível, tem sido um dos melhores leões neste início de temporada, transmitindo segurança e liderança ao sector defensivo.