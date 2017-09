Continuar a ler

O internacional francês garantiu, em conferência de imprensa, não ter guardado ressentimentos de ninguém no clube catalão. "Estou aqui para falar do jogo. Esse é um tema meu. Digo apenas que não tenho nenhum problema para falar com o presidente. Depois do jogo poderei dizer o que penso", prometeu, antes de esvaziar qualquer eventual polémica com Piqué ou Mascherano, relacionada com o encontro da época passada com a Juventus. "Para mim é uma questão de equipa: ganhamos e perdemos como equipa. É a minha opinião. Não tenho nenhum problema com eles", disse, explicando o porquê de se ter referido aos jogadores do Barcelona como "ex-companheiros" e não como amigos. "Amigos são algo muito grande. No futebol, não creio que haja muitos."Ainda sobre a saída do Barcelona, Mathieu foi lacónico quando questionado sobre se seria útil nos blaugrana. "Essa é uma pergunta para o míster Ernesto Valverde. Eu falei com ele. Se estou aqui é porque o Barcelona não me queria. Nada mais. Aqui estou feliz e a jogar. Tenho de estar bem, caso contrário o treinador deixa-me no banco ou fora dos convocados. Estou muito satisfeito."