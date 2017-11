Continuar a ler

Nos leões desde o início da temporada, Mathieu deixa elogios ao ambiente que se vive em Alvalade e também enaltece o trabalho de Jorge Jesus. "O Sporting é um clube um pouco como o Valencia, algo familiar. Não vou dizer que não há pressão, mas a gente é muito simpática e próxima de nós. Senti-me imediatamente confortável e adaptado aqui. O mister é uma boa pessoa. Senti que ele queria muito que eu viesse e foi por isso que vim. Não estou totalmente satisfeito porque não estamos em primeiro, mas julgo que temos um grupo muito forte e o objectivo é vencer. Na Liga dos Campeões, jogámos muito bem contra o Barcelona e Juventus", admitiu.E como é para o francês viver na capital portuguesa? "Lisboa é uma cidade muito bonita, tal como Valência e Barcelona. Ainda não conheci tudo porque sou mais caseiro. Não saio muito, mas as pessoas são muito gentis. Podem vir falar comigo sem qualquer problema. Não tenho problemas com as pessoas. Se me pedem um autógrafo, dou sem problemas".Contratado no arranque da temporada ao Barcelona, Jérémy Mathieu tem contrato com o Sporting até final da próxima temporada.