Ora, a publicação foi prontamente comentada por centenas e centenas de seguidores e até Neymar foi deixar umas palavras ao novo reforço dos leões.



"Boa sorte molecão!!!", escreveu o craque do Barcelona. Logo de seguida, houve quem pedisse para o internacional canarinho lhe seguir o exemplo...







Muito feliz e muito motivado por essa nova etapa da minha vida , um sonho poder vestir essa camisola e honrar essas cores ! Obrigado meu Deus , porque suas promessas não falham ! Uma publicação partilhada por Mattheus Oliveira (@mattheus7) a Mai 15, 2017 às 3:51 PDT

O Sporting oficializou na segunda-feira a contratação do brasileiro Mattheus Oliveira . O jovem médio, de 22 anos, chega do Estoril, assinou contrato pelos leões até 2022 e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Depois de formalizado o acordo, o filho do antigo internacional canarinho Bebeto deixou uma mensagem no Instagram, sublinhando a motivação para esta nova fase."Muito feliz e muito motivado por essa nova etapa da minha vida, um sonho poder vestir essa camisola e honrar essas cores! Obrigado meu Deus, porque suas promessas não falham!", escreveu o brasileiro.

Autor: Sofia Lobato