"O Estoril foi essencial nesse meu início no futebol europeu, e fico feliz que tenha ajudado a equipa a conseguir bons resultados. Por pouco não chegamos à final da Taça de Portugal", acrescentou o médio, antes de falar especificamente da mudança de funções em campo: "Joguei mais recuado do que costumava. É como se eu fosse um médio centro, um número 8. Não chego a ser um primeiro trinco. Tenho uma função de fazer a transição da defesa para o ataque, fazer a bola girar e tentar movimentar a equipa, por ter boa qualidade tanto no passe curto, como no longo. Aprendi a marcar bem, terminei a temporada roubando muitas bolas."



Por outro lado, Mattheus garantiu que o facto de ser filho de Bebeto não constituiu um problema na sua afirmação em Portugal. "Uma coisa bem interessante da mudança para o futebol europeu é que aqui eles sabem muito bem separar a história de cada um e dificilmente fazem comparações entre nós. Vou ser sempre filho do Bebeto, e é impossível não me orgulhar de ter um pai campeão mundial e medalhista olímpico, mas aqui eles sabem separar a trajetória de cada um, entendem que jogamos em posições completamente diferentes e respeitam", frisou.



A terminar, o jovem médio admitiu ainda a ligação sentimental ao Flamengo, embora lembrando que só pensa no Sporting. "Aprendi uma coisa com meu pai: devemos preocupar-nos apenas com o momento. As coisas mudam rapidamente no futebol, e por isso não tenho como saber o que será do resto da minha carreira. Estou muito feliz em Portugal, quero cumprir o meu contrato com o Sporting e continuar evoluindo. O meu único foco é o Sporting, e será assim pelos próximos cinco anos. O futebol europeu recebeu-me muito bem e espero retribuir por muitos anos o carinho e a oportunidade. Mas não posso descartar um regresso ao Flamengo no futuro. Tudo depende das circunstâncias e da vontade de Deus", concluiu.

Sobre a passagem pelos estorilistas, que marcou a sua estreia no futebol europeu, Mattheus não escondeu que foi crucial no seu crescimento como futebolista. "O meu futebol mudou. Aqui existe uma grande cobrança dos clubes para que os jogadores tenham uma forte consciência tática. Eles cobram a participação de todos na proteção defensiva. Hoje, possuo mais recursos do que quando comecei a carreira. Ganhamos uma maturidade que ajuda bastante nos processos de tomada de decisão dentro de campo", sublinhou.