Por último, Mattheus apresentou-se aos adeptos leoninos: "Sou um médio, gosto de estar em contacto com a bola. Gosto de procurar espaços profundos, deixar os companheiros na cara do golo. Tanto passe curto como longo e remate de fora da área são as minhas características". O brasileiro agradeceu ao Estoril por ter sido a ponte entre o Brasil e um clube grande: "Eu vim principalmente para isso, para poder fazer aquela ponte. Graças a Deus consegui fazê-lo no Estoril, agradeço muito. Assim como fiz a minha história lá, quero fazê-la no Sporting".Por último, Mattheus apresentou-se aos adeptos leoninos: "Sou um médio, gosto de estar em contacto com a bola. Gosto de procurar espaços profundos, deixar os companheiros na cara do golo. Tanto passe curto como longo e remate de fora da área são as minhas características".

Mattheus Oliveira falou pela primeira vez como jogador do Sporting e mostrou-se muito feliz por ter assinado pelo clube de Alvalade."Pela grandeza do clube, acho que, de um modo geral, estou muito feliz com esta oportunidade. Quando apareceu não pensei duas vezes. Pela história, pelos jogadores que passaram por aqui, quero fazer a minha história também, assim como eles fizeram. Acho que posso ajudar bastante, contribuir bastante com os meus novos companheiros. Quero poder ajudar de todas as formas: qualidade, vontade e raça", referiu o jogador à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões