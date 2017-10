Continuar a ler

Questionado sobre se está a ter mais dificuldades do que esperava em Alvalade, Mattheus recusou a ideia: "Não, estou aqui para ajudar. Assim como foi hoje, sempre que aparece uma oportunidade quero dar o meu máximo para ajudar o Sporting. O grupo é muito forte, então tenho sempre de trabalhar a dobrar para poder jogar quando surgem as oportunidades".



O jogador leonino conseguiu mesmo marcar na partida da Taça de Portugal: "É uma sensação muito boa. Dá mais confiança e tranquilidade para trabalhar".



Por fim, Mattheus Oliveira deixou algumas palavras para os mais jovens que tiveram esta quinta-feira oportunidade de jogar: "A Academia do Sporting é muito forte e tem grandes jogadores. Com o tempo, serão o futuro do Sporting. Já passei por isso, sei como é. É bom para eles este ambiente mais perto de nós".

Mattheus Oliveira mostrou-se agradado com a vitória do Sporting em Oleiros , dando os parabéns aos colegas."É difícil jogar num relvado sintético, é diferente do que estamos habituados. O grupo fez uma excelente partida. Temos excelentes jogadores, os da equipa B também, então estamos de parabéns por fazermos quatro golos e uma grande exibição", comentou na zona mista.

Autor: Luís Miroto Simões