Comunicado oficial do Sporting



Continuar a ler "A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Estoril Praia – Futebol SAD para a transferência definitiva de Mattheus Oliveira. O jogador assinou um contrato válido até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.



A Sporting SAD deseja a Mattheus Oliveira as maiores felicidades profissionais e pessoais." "A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Estoril Praia – Futebol SAD para a transferência definitiva de Mattheus Oliveira. O jogador assinou um contrato válido até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.A Sporting SAD deseja a Mattheus Oliveira as maiores felicidades profissionais e pessoais."

Os cinco reforços já garantidos pelo Sporting para 2017/18

O Sporting oficializou esta noite a contratação do brasileiro Mattheus Oliveira. O jovem médio, de 22 anos, chega do Estoril e, depois de ter realizado exames médicos, assinou contrato pelos leões até 2022. O filho do antigo internacional canarinho Bebeto fica ainda com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.