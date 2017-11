Continuar a ler

Mas tal como tínhamos referido, este é um ponto de viragem absoluto relativamente ao que aconteceu em 2016/17. Ao cabo de seis jornadas, o Sporting tinha dois triunfos, dois empates e dois desaires, um início que culminou com 20 pontos perdidos fora de Alvalade em toda a temporada. Agora, esse ‘medo’ de viajar parece ter terminado, numa altura em que o leão tem mais exames nas próximas deslocações na Liga. É que a formação verde e branca vai ao Bessa (14ª jornada) e depois... à Luz (16ª).



Só o leão de Jardim tinha a pontaria mais afinada



Com mais dois golos anotados, o Sporting elevou a contagem da Liga nesta temporada para 26. Trata-se de um máximo pessoal de Jorge Jesus à frente do emblema verde e branco, clube ao qual chegou em 2015/16. Nessa época, o ataque do leão assinou ‘apenas’ 21 golos ao cabo de 12 jornadas, um valor que subiu em 2016/17, com 23 tiros certeiros. Mesmo com esta tendência de aumentar a cada ano, a verdade é que Jesus ainda não chegou aos números alcançados por Leonardo Jardim em 2013/14. Com o agora técnico do Monaco ao leme, o Sporting celebrou 30 golos nos 12 primeiros jogos do campeonato, algo que Marco Silva também não conseguiu superar na temporada seguinte (24).





Mas tal como tínhamos referido, este é um ponto de viragem absoluto relativamente ao que aconteceu em 2016/17. Ao cabo de seis jornadas, o Sporting tinha dois triunfos, dois empates e dois desaires, um início que culminou com 20 pontos perdidos fora de Alvalade em toda a temporada. Agora, esse ‘medo’ de viajar parece ter terminado, numa altura em que o leão tem mais exames nas próximas deslocações na Liga. É que a formação verde e branca vai ao Bessa (14ª jornada) e depois... à Luz (16ª).Com mais dois golos anotados, o Sporting elevou a contagem da Liga nesta temporada para 26. Trata-se de um máximo pessoal de Jorge Jesus à frente do emblema verde e branco, clube ao qual chegou em 2015/16. Nessa época, o ataque do leão assinou ‘apenas’ 21 golos ao cabo de 12 jornadas, um valor que subiu em 2016/17, com 23 tiros certeiros. Mesmo com esta tendência de aumentar a cada ano, a verdade é que Jesus ainda não chegou aos números alcançados por Leonardo Jardim em 2013/14. Com o agora técnico do Monaco ao leme, o Sporting celebrou 30 golos nos 12 primeiros jogos do campeonato, algo que Marco Silva também não conseguiu superar na temporada seguinte (24).

E eis que de uma fraqueza se faz... a força. Na ressaca de uma temporada em que os jogos fora de casa foram o principal calcanhar de Aquiles do Sporting, os leões arrancaram a presente edição da Liga a todo o vapor no que diz respeito aos jogos fora de casa. O triunfo em Paços de Ferreira foi o quinto esta época, na sequência do sucesso alcançado em casa de Aves (2-0), V. Guimarães (5-0), Feirense (3-2) e Rio Ave (1-0). A única mancha no currículo foi o empate em Moreira de Cónegos (1-1).Trata-se do melhor arranque forasteiro neste milénio, superando até a temporada de estreia de Jorge Jesus em Alvalade. Então em 2015/16, os leões tinham as mesmas cinco vitórias e um empate, mas o registo goleador não era tão bom, como se pode conferir na infografia. Diga-se que a primeira derrota nessa época só surgiu à oitava jornada, com o U. Madeira, depois de seis triunfos e uma igualdade.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto