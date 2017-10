Desde 2014/15 que Rui Patrício não terminava um jogo do campeonato com estatística tão produtiva no capítulo das defesas . Entre outras ações de menor realce, foram sete intervenções dignas de registo, anulando as tentativas de Brahimi (22’), Aboubakar (31’ e 40’), Marega (44’, 79’ e 81’) e Layún (90’+2). Segundo dados do GoalPoint.pt, o guarda-redes do Sporting não fazia 7 defesas no mesmo jogo desde um dérbi com o Benfica, na Luz, na 3.ª ronda de 2014/15. Com uma diferença: sofreu um golo (Gaitán aos 12’) – ficou 1-1.