A transferência de Marcelo Meli para o Racing estava praticamente acertada, mas de acordo com as declarações do seu empresário, Fernando Hidalgo, o negócio complicou-se nas últimas horas."Deu-se um entrave e ainda estamos à espera que a situação se resolva. Ele está ansioso e já tinha tudo preparado para regressar à Argentina, mas agora depende se o Racing tem paciência para esperar por ele. Neste momento está complicado, mas queremos que se resolva a situação", garantiu o agente do jogador em declarações à Radio La Red, da Argentina.