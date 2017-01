Continuar a ler

O jogador de 24 anos, que às ordens de Jorge Jesus apenas somou 16 minutos até à data, diz que o objetivo passa por "recuperar a confiança perdida em Portugal".



"Tenho vontade de voltar a jogar, de me mostrar. Tenho de ganhar ritmo. Vim com uma expectativa para Portugal que não se confirmou, não joguei muito. É uma posição difícil para um jogador. Felizmente encontrei um grupo muito bom, por exemplo o Coates e o Alan Ruiz ajudaram-me muito. Quero recuperar a confiança perdida", atirou o médio que, recorde-se, havia sido pedido expresso de Jesus durante o mercado de verão.

Marcelo Meli está de mesmo de malas aviadas para a Argentina. Foi o próprio médio argentino, atualmente emprestado pelo Boca ao Sporting, que confirmou as negociações com o Racing, tendo já acordado um acordo por três anos e meio. Uma transferência que, de resto, vai ao encontro do"O que o meu representante [Fernando Hidalgo] me disse é que o Racing vai comprar metade do meu passe ao Boca. Vou assinar por três anos e meio, só estou à espera da chamada para viajar para a Argentina", revelou Meli, em declarações ao canal de televisão argentino TyC Sports.

Autor: Ricardo Granada