Marcelo Meli, médio cedido pelo Boca Juniors ao Sporting, despertou o interesse do Racing, noticia a imprensa argentina.Segundo o 'Olé', o técnico Diego Cocca já indicou o nome de Meli, de 24 anos, à direção do clube, atualmente na 10.ª posição da liga argentina, e nos próximos dias podem surgir propostas em concreto pelo jogador.Recorde-se que Meli, que está emprestado com opção de compra, contabiliza apenas 16 minutos com a camisola dos leões até ao momento, afigurando-se como provável a sua saída já nesta janela de transferências.

Autor: Ricardo Granada