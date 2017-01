Continuar a ler

De acordo com o 'Olé', nas próximas horas irá chegar ao Boca Juniors uma oferta para a aquisição de 50% do passe do médio, uma proposta que, ao que tudo indica, agradaria bastante aos dirigentes xeneizes. "Estamos a negociar, mas ainda há uma diferença de valores. Mesmo assim, estamos a tentar encontrar um ponto de encontro. Estou otimista para que na próxima semana teremos um acordo. A ideia do jogador é atuar no Racing e esperemos encontrar algo que satisfaça todas as partes", explicou o agente, que deixou ainda claro que já trabalha para a saída do jogador de Alvalade: "Há uma rescisão a garantir junto do Sporting e estamos a tentar um acordo".

Muito dificilmente Marcelo Meli continuará no Sporting para lá desta janela de transferências. Sem oportunidades em Alvalade, o médio argentino, de 24 anos, pretende voltar ao seu país e, segundo o seu empresário, estarão já em marcha negociações tendo em vista a rescisão do contrato do jogador. Recorde-se, contudo, que Meli está no clube leonino cedido até final da temporada pelo Boca Juniors, uma situação que obriga a uma negociação em três vias."Não foi uma boa passagem pela Europa para o Meli, por isso quer voltar à Argentina. A ideia é que o Racing compre uma parte do seu passe", confessou Fernando Hidalgo, empresário do médio, em declarações à Rádio La Red.

