Marcelo Meli será jogador do Racing Avellaneda para os próximos três anos, apurou Record. O impasse em relação à mudança do médio, 24 anos, de Portugal para o seu país natal, a Argentina, foi desbloqueado no final do dia de ontem, quebrando-se o acordo de cedência temporária entre os leões e o Boca Juniors, acordo esse celebrado no início da época.

Os verdes e brancos pagaram 270 mil euros pelo empréstimo do médio, que em Alvalade realizou apenas 16 minutos em dois jogos. Recorde-se que o Sporting tinha opção de compra no final da cedência, que contando com a verba paga inicialmente iria perfazer um total de 2,7 milhões de euros.

