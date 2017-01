Continuar a ler

Meli, emprestado pelo Boca Juniors ao Sporting, jogou apenas duas vezes pelos leões, e admitiu que espera alinhar mais vezes - e mais tempo - na equipa de Jorge Jesus: "A verdade é que até agora joguei pouco aqui. Não tive muitas oportunidades de me mostrar porque entrei apenas alguns minutos e gostava de poder jogar um pouco mais, como qualquer jogador. Um jogador quer estar sempre no onze e jogar. Estou à espera, mas tranquilo".



Por enquanto, a única certeza que o jogador tem é que no verão os leões vão decidir o seu futuro: "Vim por empréstimo e se em junho o Sporting não exercer a opção, tenho de voltar".

Marcelo Meli reconheceu que não será fácil deixar o Sporting neste mercado de transferências. O jogador, que tem sido apontado ao Racing , apenas sabe desse interesse pelas notícias mas referiu que vai falar com o seu agente."Vi algumas notícias que estão interessados em mim, mas estou à espera de falar com o meu representante e ver o que vai acontecer. Tenho um contrato muito bom com o Sporting e não é fácil sair daqui. O Racing é um lindo clube, mas é difícil, porque tenho um grande contrato com o Sporting e ainda me faltam seis meses", comentou o argentino à Radio Continental.

Autor: Luís Miroto Simões