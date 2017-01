Afinal, Marcelo Meli vai mesmo prosseguir a sua carreira no Racing Avellaneda. Depois de Fernando Hidalgo, empresário do médio, ter revelado que o processo de transferência se havia complicado , esta terça-feira o jornal 'Olé' revela que o Racing terá feito avanços muito claros na negociação e, para lá de adquirir a metade do passe do jogador que era detida pelo Boca Juniors, também avançará para a compra dos restantes 50% que estão na posse do Colón.Citando o presidente do Racing, Víctor Blanco, o 'Olé' revela que o clube pagará 800 mil dólares (744 mil euros) ao Boca pelos referidos 50% do passe do jogador, que alegadamente irá assinar um contrato válido por quatro temporadas com o conjunto de Rosário. Por fechar estará apenas a compra da outra metade e, também, a rescisão do contrato de empréstimo com o Sporting, que é válido até final da temporada.

Autor: Fábio Lima