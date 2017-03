Continuar a ler

Já o treinador Nuno Dias reforçou que "o mais importante é continuar a vencer", enquanto o capitão João Matos mostrou-se ambicioso. "Queremos que o 101º troféu seja um momento histórico", disse. "O grande sonho, a grande ambição está em abril, na UEFA Futsal Cup", rematou o fixo.



Deo quer ‘final 8’



Os leões reencontram no domingo o Belenenses, adversário na meia-final da Taça da Liga. Em caso de vitória, os leões asseguram um lugar na 'final 8' da Taça de Portugal, que também se realiza em Gondomar. "Será mais um duelo complicado. É uma equipa com jogadores experientes e de qualidade", referiu Deo ao site dos leões, prometendo um "Sporting muito forte" no Multiusos de Odivelas (15h30).

A equipa de futsal do Sporting entregou ontem a Taça da Liga (100º troféu da modalidade) ao presidente Bruno de Carvalho, mas a cerimónia, no museu do clube, foi ‘ofuscada’ pela lesão de Merlim. O ala, de 30 anos, surgiu de braço ao peito, fruto de uma lesão que sofreu frente ao Sp. Braga, nos quartos-de-final. O ítalo-brasileiro foi operado na quarta-feira a uma fratura num dedo da mão direita e vai estar sem competir durante quatro semanas.Voltando à cerimónia, o presidente mostrou-se bem-disposto mas não quis falar, passando a palavra ao ‘vice’ Vicente Moura, que elogiou o mais recente feito do futsal leonino e formulou um desejo. "Agora temos mais condições para nos aproximarmos de um título europeu", referiu.

Autor: Cláudia Marques