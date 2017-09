Visitou Alvalade pela segunda vez na carreira e dos adeptos do Sporting recebeu... as ‘boas-vindas’ habituais. Foram muitos os momentos em que a maioria dos 48.575 espectadores presentes em Alvalade tentaram condicionar Lionel Messi através dos assobios, que acompanhavam por insistentes gritos por Cristiano Ronaldo, seu rival, mas apenas dentro do campo – ambos já o assumiram.

Caminhou, pé ante pé, pelos vários espaços que Jorge Jesus denunciou como as suas áreas preferidas, mas nunca teve por parte do Sporting a tal marcação individual de que foi alvo frente ao Girona, no último fim de semana: Battaglia esteve mais perto do compatriota, sim, mas William, Bruno Fernandes e os dois centrais, Coates e Mathieu, formaram a brigada ‘anti-Messi’ que acabou por ter os seus efeitos. O génio não se soltou, mas ainda mereceu que um adepto invadisse o relvado, ao minuto 89, para o abraçar e, de joelhos, voltar a dar-lhe o estatuto de deus.

Adepto invadiu relvado de Alvalade para... beijar chuteira de Messi

Autores: Bruno Fernandes e Diogo Jesus