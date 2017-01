Continuar a ler



Beto



"É um discurso realista, mas eu acho que ainda há muito campeonato. É uma abordagem real, embora no futebol tudo possa acontecer. Não há dados adquiridos. É óbvio que os jogadores estão tristes mas têm de ser eles a ganhar crença e a ultrapassar esta fase."





Aguiar de Matos



"Basicamente, o que Jorge Jesus disse traduz a realidade. A probabilidade de chegar ao segundo lugar é maior. Para chegar ao primeiro é preciso que o Sporting não perca mais pontos e que sejam os adversários a fazê-lo. Não estou a ver isso acontecer."





Júlio Isidro



"A ver se para a semana não diz que o objetivo é o terceiro lugar… Benfica e FC Porto são os candidatos e um dos dois será campeão. Para um treinador com a sua arrogância, isto é pôr os joelhos em terra. Seria risível dizer aos jogadores o contrário." "É um discurso realista, mas eu acho que ainda há muito campeonato. É uma abordagem real, embora no futebol tudo possa acontecer. Não há dados adquiridos. É óbvio que os jogadores estão tristes mas têm de ser eles a ganhar crença e a ultrapassar esta fase.""Basicamente, o que Jorge Jesus disse traduz a realidade. A probabilidade de chegar ao segundo lugar é maior. Para chegar ao primeiro é preciso que o Sporting não perca mais pontos e que sejam os adversários a fazê-lo. Não estou a ver isso acontecer.""A ver se para a semana não diz que o objetivo é o terceiro lugar… Benfica e FC Porto são os candidatos e um dos dois será campeão. Para um treinador com a sua arrogância, isto é pôr os joelhos em terra. Seria risível dizer aos jogadores o contrário."

"Jesus quer aliviar a pressão. Ele ainda pensa no 1º lugar, mas com todos os erros de arbitragem esmorece. Ontem marcámos mais golos do que o adversário e não ganhámos. Se não querem que o Sporting vença, digam..."