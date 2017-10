O inglês Michael Oliver, de 32 anos, foi o árbitro escolhido para dirigir quarta-feira a receção da formação Italiana da Juventus ao Sporting, no grupo D, liderado pelos espanhóis do FC Barcelona.O árbitro inglês reencontra os leões, depois de ter dirigido o jogo em que a equipa portuguesa venceu na última época, em casa, os polacos do Légia de Varsóvia (2-0), também na fase de grupos da 'ChampionsJuventus e Sporting repartem o segundo posto, com três pontos cada.

Autor: Lusa