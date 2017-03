Miguel Salema Garção mostrou-se esta sexta-feira muito crítico no que à campanha eleitoral no Sporting diz respeito."A campanha eleitoral, no meu entender, infelizmente, foi muito pouco esclarecedora nas questões programáticas essenciais para o próximo mandato. Desde a estratégia desportiva, atividade core do Sporting, passando pelo plano económico e financeiro e pelas atividades de suporte, tais como, infra estruturas e novas tecnologias, comunicação, marketing, new media, expansão e internacionalização não foram devidamente apresentadas e debatidas", afirmou aE prosseguiu: "Esta foi uma campanha de 'chavões', 'banalidades' e 'insultos' que em nada valorizou o Sporting e os próprios candidatos, excluindo a lista candidata ao Conselho Leonino que manteve um discurso positivo e de elevação. Espero e desejo que os sócios do Sporting acorram em massa às urnas dando mais uma prova de enorme vitalidade do clube".