De acordo com fonte leonina, Bruno de Carvalho poderá solicitar uma antecipação do dinheiro oriundo da venda dos direitos televisivos (o contrato só entrará em vigor no arranque de 2018/19).No entanto, e ao contrário do que acontecia no passado, esta possibilidade não hipotecaria o futuro do clube: o Sporting assinou um contrato milionário com a NOS – avaliado em 515M€ –, a situação financeira do clube é, segundo a mesma fonte, tremendamente saudável e o dinheiro seria investido em ativos que dificilmente desvalorizariam.

Autores: Alexandre Carvalho e António Adão Farias