Continuar a ler

Lucrar... perdendo



Ora, pela ‘tabela mínima’, empatando hoje com o Barcelona, os leões encaixariam mais meio milhão. Mas até a derrota será lucrativa. Afinal, a lotação esgotada renderá mais de 1 milhão de euros aos cofres leoninos...



Loucura nas bilheteiras...



Os preços dos bilhetes, esses, foram dos 20 euros aos... 24 mil, valor negociado por um camarote com lugar para 12 pessoas, por exemplo. Eis a Liga dos Campeões e a prova de quanto não vale receber os melhores do Mundo.



E nos pedidos de acreditação



A cobertura mediática é de topo: 83 meios acreditados, num total superior a 400 profissionais, provenientes de 10 países (incluindo Japão, Brasil, ou Rússia ). O jogo terá imagens em 70 canais por todo o mundo. * Ora, pela ‘tabela mínima’, empatando hoje com o Barcelona, os leões encaixariam mais meio milhão. Mas até a derrota será lucrativa. Afinal, a lotação esgotada renderá mais de 1 milhão de euros aos cofres leoninos...Os preços dos bilhetes, esses, foram dos 20 euros aos... 24 mil, valor negociado por um camarote com lugar para 12 pessoas, por exemplo. Eis a Liga dos Campeões e a prova de quanto não vale receber os melhores do Mundo.A cobertura mediática é de topo: 83 meios acreditados, num total superior a 400 profissionais, provenientes de 10 países (incluindo Japão, Brasil, ou Rússia ). O jogo terá imagens em 70 canais por todo o mundo. *

A visita do colosso Barcelona a Alvalade foi suficiente para acrescentar mais milhões à já de si milionária participação do Sporting na Liga dos Campeões.Os leões, tal como todas as outras equipas participantes, garantiram 12,7 milhões de euros pela presença na fase de grupos da prova, valor ao qual acrescem mais 2 milhões pelo sucesso no playoff. A vitória em plena casa do Olympiacos rendeu mais 1,5 milhões, valor que a UEFA distribui por cada triunfo nesta fase.