O jogo terá início às 19H45 e contará com arbitragem do inglês Michael Oliver.





O Sporting vai homenagear as vítimas dos incêndios envergando fumos negros no jogo com a Juventus desta noite, uma iniciativa autorizada esta manhã pela UEFA.Será cumprido igualmente um minuto de silêncio no qual serão desligadas as luzes do Juventus Stadium, em Turim, ficando apenas apontado um foco ao círculo central do relvado onde as equipas estarão perfiladas.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves