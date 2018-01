As conversas com Stefan Ristovski terão servido apenas como uma espécie de pormenor para levar Josip Misic a decidir aceitar a proposta do Sporting, pois o médio internacional croata estava muito bem informado."Conheço Lisboa e conheço o Sporting. É tudo muito bonito. O Ristovski aconselhou-me o clube e disse-me coisas muito boas. Não pensei muito na hora de assinar", começou por dizer Misic este sábado em declarações ao cana de televisão do clube leonino."Para mim é um grande passo na carreira, uma grande oportunidade para evoluir [na carreira]. O Rijeka é um bom clube na Croácia mas o Sporting é um grande clube em todo o Mundo. Estou entusiasmado e vou dar tudo o que tenho por este clube", acrescentou o médio centro na apresentação como reforço dos leões.