Octávio Machado era o treinador do Sporting quando o céu caiu em cima de Iordanov. A, começa por destacar a forma como a estrutura lidou com a situação. "Quero referir a forma como o doutor Fernando Ferreira tratou do jogador e acompanhou o homem. Fomos, enquanto clube, exemplares, não tenho dúvidas", sublinhou, passando depois para ‘o herói’: "O Iordanov demonstrou exatamente aquilo que é: um grande homem, com uma grande crença e uma enorme força de vontade. Foi isso que lhe permitiu continuar a ser profissional de futebol."