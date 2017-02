João Palhinha, Francisco Geraldes, Daniel Podence e Matheus Pereira voltaram a merecer a confiança do treinador do Sporting, Jorge Jesus, que incluiu os quatro jovens dos escalões de formação na convocatória para o jogo com o Moreirense. O mesmo já tinha sucedido na ronda anterior, quando os leões se deslocaram ao Dragão para jogarem com o FC Porto.

Se Matheus Pereira e João Palhinha até foram titulares nesse encontro, Daniel Podence entrou na segunda parte, numa altura em que o Sporting tentava reverter o resultado negativo contra os dragões. Assim, Francisco Geraldes é o único jogador que ainda não se estreou pelos leões, depois de na primeira metade da temporada ter estado emprestado ao Moreirense, o adversário de hoje. De resto, tanto Francisco Geraldes como Daniel Podence reveem hoje o clube pelo qual jogaram e conquistaram a Taça CTT, no passado mês de janeiro.