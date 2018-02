Montero é mais uma solução ofensiva no leque de opções da equipa técnica leonina, mas, ao que tudo indica, vai regressar ao banco no Estádio do Dragão. O internacional colombiano, de 30 anos, já contabiliza a participação em nove jogos oficiais ao serviço do Sporting, mas ainda não atingiu o melhor rendimento, fruto da longa paragem a que esteve sujeito no final do campeonato norte-americano. A equipa técnica está consciente desta situação e continua a dar-lhe minutos para acelerar a sua integração. Apesar de ainda não ter atingido os parâmetros desejados, o atacante já contabiliza um golo na Liga NOS, na partida com o Feirense (2-0).