À família enlutada, Record endereça sentidas condolências. Através da sua página de Facebook, Bruno de Carvalho já homenageou Armando Lacerda. "Exemplo de participação na vida do Clube, nas suas múltiplas dimensões, o Armando Lacerda é um daqueles Leões que nunca se vergava e que, pela sua determinação e paixão pelo Sporting, simboliza de maneira indelével a nossa máxima 'Por cada Leão que cair outro se levantará'", pode ler-se no post publicado na página oficial do presidente do Sporting naquela rede social.À família enlutada,endereça sentidas condolências.

Armando Lacerda faleceu este domingo aos 74 anos. "Médico e sócio do clube há mais de 60 anos (...) Vice-presidente da assembleia-geral dos Leões de Portugal, membro do Grupo Stromp desde 1989, membro do Conselho Médico Leonino nas direções de João Rocha e Amado de Freitas, colaborou com a direção clínica do Sporting durante 20 anos, tendo sido galardoado com a medalha de Mérito e Dedicação em 2002", pode ler-se no site oficial dos leões.O corpo estará em câmara ardente na Igreja do Campo Grande a partir das 15H30 de segunda-feira e o funeral realiza-se no dia seguinte, precedido de missa na mesma igreja, às 15H30.