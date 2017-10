Excluindo Fábio Coentrão por problemas físicos, dos habituais titulares do Sporting só Piccini, Mathieu e Battaglia não foram convocados para as respetivas seleções. A pausa será igualmente importante para estes jogadores, que neste momento são dos mais utilizados do plantel verde e branco: os dois defesas têm mais de mil minutos e o médio-defensivo argentino soma pouco mais de 900.Em relação a Battaglia, a pausa para as seleções também vai ser importante para aprimorar determinados enquadramentos táticos. O médio argentino, de 26 anos, teve alguns problemas com o FC Porto e Jorge Jesus considerou que este foi incapaz de ter bola e carregar a equipa para a frente, à semelhança do que já fez em outros jogos. O treinador dos leões alterou mesmo a sua posição em campo, e foi William Carvalho a jogar na posição oito. Jorge Jesus considerou, no final, que a equipa melhorou com a alteração e com a troca de extremos. Por isso, este interregno será então fulcral para o ex-Sp. Braga continuar a apreender aquilo que o treinador do Sporting pretende das posição 6 e 8, onde o argentino já jogou esta temporada.Quanto a Piccini e Mathieu, a paragem vai servir para recuperar do desgaste. Os dois jogadores, como se disse, têm sido dos mais utilizados neste início de época e ambos já se ressentiram do esforço despendido. Dificilmente serão utilizados no embate frente ao Oleiros.