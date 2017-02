Perto do final da conferência de imprensacomo a aposta de Pedro Madeira Rodrigues para o futebol do Sporting, o candidato à presidência foi confrontado com as críticas dos adeptos à sua escolha através das redes sociais. Preocupado?"Quem criticou não é adepto do Sporting, é adepto de um novo clube que é o Sporting Clube de Carvalho", garantiu o empresário, em mais uma crítica ao atual presidente.

Autor: Bruno Fernandes