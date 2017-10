Continuar a ler

Mais do que um jogo de futebol, este embate entre o Oleiros e o Sporting será um dia de festa para o povo oleirense e para os próprios jogadores que vão ficar para sempre ligados a um dos capítulos mais dourados da história do clube.



"Não quero que haja qualquer tipo de pressão para os jogadores porque deve ser valorizado o que eles já fizeram. O clube nunca tinha passado uma eliminatória da taça, estamos na terceira eliminatória, tivemos a felicidade de receber o Sporting e depois, claro, há o mérito de muita gente, nomeadamente da Câmara Municipal, que reuniu esforços na tentativa de que o jogo fosse aqui. Por isso, este momento é já como como se estivéssemos a subir a tribuna presidencial do Jamor. É como se já fossemos vencedores", frisou.

De sorriso nos lábios e com a simpatia habitual. O estado de espírito de Natan Costa, técnico do Oleiros, é espelho do sentimento vivido pelas gentes da zona do pinhal nestes dias. A euforia popular é 'substituída' pela determinação do treinador de querer dar boa imagem do clube, da vila e da região, frente a um Sporting que, independentemente da equipa que apresentar no Municipal de Oleiros, será sempre um grande."O Sporting é uma equipa com muita qualidade, tem um ótimo treinador, é difícil prever o que vão fazer nas bolas paradas, pois tem jogadores muito criativos. Temos que ser astutos, estar preparados para as várias situações do jogo, ser corajosos e tentar aproximar-nos da sua baliza quando tivermos oportunidades", começou por dizer o técnico oleirense na conferência de antevisão à partida, sublinhando que é um dia memorável para todos. "É um jogo especial, o mais fácil de lidar pelo estado emotivo. A motivação está no máximo, eles estão ansiosos, excitados, e não há muito trabalho para o treinador. Espero que haja superação da parte deles."

Autor: Fábio Aguiar