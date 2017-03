Nelson Évora abriu uma ponta do véu ao falar de uma maneira mais intimista na SportingTV da relação que está a construir com o técnico cubano Ivan Pedroso.

Na entrevista concedida ao programa Porta 10 A, Nelson abordou alguns aspetos da sua vida pessoal e quando foi questionado sobre a mudança para Espanha, passando a treinar sob a responsabilidade do antigo campeão olímpico do comprimento, o bicampeão europeu referiu: "Os meus treinos têm mais vida, mais paixão e são mais exigentes. Poderei treinar menos tempo, mas são mais intensos", frisou o sportinguista.

O atleta, campeão olímpico no triplo em Pequim 2008, reconheceu que ao princípio teve alguns problemas com a língua, mas que, agora, já se sente adaptado.

Os métodos utilizados por Pedroso também foram do seu agrado e essa adaptação deu-lhe muita motivação e confiança. "Falamos de muita coisa, dos aspetos técnicos, e depois cabe-me executar. Sinto que estou mais consistente", explicou Nelson Évora, de 32 anos, ao canal televisivo dos leões, numa curta passagem que fez por Portugal depois da subida ao pódio em Belgrado.

Entrando nos detalhes, Nelson referiu, por exemplo, alguns conselhos dados por Pedroso: "Quando fico mais cansado após algum exercício ele pede-me para não ficar encostado a uma barreira, nem para me sentar. ‘Quero que fiques de pé’ durante o treino", disse Nelson, citando as recomendações do seu treinador, que o acompanhou quando competiu em Portugal no Nacional e no campeonato da 1ª Divisão, provas que foram disputadas o mês passado em Pombal.

Nelson também abordou a possibilidade de ser quebrado o recorde mundial do triplo, que pertence ao britânico Jonathan Edwards, com 18,29 metros desde 1995, e disse que já conhecia o segredo para ultrapassar essa barreira. "Sei, mas não o vou dizer. Se calhar só o direi num círculo restrito de amigos e não em público daqui a uns anos."

O recordista do triplo aproveitou a ocasião para agradecer as manifestações de carinho dos adeptos do Sporting desde que ingressou em Alvalade e prometeu mais títulos. "Estou mais forte que nunca", garantiu Nelson.



A valer marca de recorde nacional



A confiança de Nelson Évora era tal nos Europeus em Belgrado que diz que foi por pouco que não bateu o seu recorde nacional. "No primeiro ensaio, que foi nulo, poderia ter sido recorde nacional. Falhei por pouco a chamada na tábua", confessou Nelson, que ficou satisfeito quando fez 16,92 m. "Quando depois passei para a frente e fui o último a saltar senti que poderia responder se fosse necessário."