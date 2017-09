Continuar a ler

O defesa elogiou a formação de Jorge Jesus e salientou o bom arranque dos leões nesta temporada: "Sabemos que vamos encontrar uma grande equipa, que esta a fazer um grande início de época, só com vitórias e com um triunfo fora de portas na Champions. É uma equipa sólida, forte mas queremos levar os três pontos para casa. O Sporting tem feito um grande início. É uma grande equipa que tem bastante valor, mas em Espanha não se fala e vimos a Lisboa para levar os três pontos seja de que maneira for".Apesar de ir defrontar uma equipa que bem conhece, Nélson Semedo recusou a ideia de ser um jogo especial: "Fui formado em Lisboa, sim, mas é sempre bom voltar a Portugal. Vou jogar contra o Sporting, não tem caráter especial: é mais um jogo, que vou encarar com total compromisso e seriedade".Chegado esta temporada a Camp Nou, Semedo mostra-se satisfeito com a adaptação: "Tenho-me sentido bastante bem, os meus colegas e a equipa técnica têm-me ajudado bastante. Somos uma família e isso reflete-se em campo, jogo a jogo, treino a treino".Mesmo com a saída de Neymar, o jogador português vê um Barcelona forte e capaz de lutar pelos objetivos traçados: "Saiu o Neymar mas penso que temos jogadores que conseguiram dar resposta. Continuamos com uma equipa bastante forte e entraram jogadores para a sua posição que estão a dar conta do recado e que merecem que haja aposta neles".Por fim, Nélson Semedo abordou o facto de jogar agora numa liga onde é rival de Cristiano Ronaldo, colega de seleção: "Tenho uma relação boa com Ronaldo e o facto de jogarmos em clubes rivais penso que não vai ter qualquer problema. Vamos continuar a ser amigos como fomos até agora".