Bruno de Carvalho apresentou mais 40 nomes da Comissão de Honra da sua recandidatura às eleições do Sporting, marcadas para março deste ano, e destacam-se os de Paulo e Gabriela Medeiros, netos do antigo presidente verde e branco Guilherme Brás Medeiros.Confira os 40 nomes:- Maria Isabel Nobre (Leões de Portugal)- Maria Helena Dias Ferreira (Advogada)- João Vale de Andrade (Advogado)- Maria Eduarda Brilhante Antunes Nunes (funcionária do instituto Registos e Notariado)- Joaquim Pedro de Sousa Nunes (funcionário do instituto Registos e Notariado)- José carvalho Pedrosa (Médico)- Manuel Castelhano (Gestor)- António Carvalho Rainho (Empresário)- Ana Maria Cipriano (Secretária)- Mário Ricardo Gonçalves Figueiredo Tavares (Gerente comercial)- João Pedro Gonçalves Figueiredo Tavares (Técnico de vendas)- Artur Augusto Coelho Figueiredo Tavares (Empresário)- Domingos Lopes Grilo (Solicitador reformado)- Vera Lúcia Mendes Dias (Educadora de Infância)- Márcia Isabel Mendes Dias (Educadora de Infância)- Simão Pedro Agostinho Ribeiro (Engenheiro)- Vítor Manuel Vigário Ribeiro (Empresário)- Pedro Fraga (Empresário)- Miguel Dimas (Jornalista)- Vera Protásio (Empresaria de Hotelaria)- Afonso Barros Figueiredo (Economista)- Vasco Granate (Advogado)- Vítor Coimbra (Editor Livreiro)- Manuel Resende Protásio (Estudante)- Paulo Medeiros (Neto Brás Medeiros)- Gabriela Medeiros (Neta Brás Medeiros)- Catarina Queiroz (Empresaria)- Sousa Araújo (Engenheiro)- João Pedro Mendonça (Médico)- António Luís Landeira (Gestor)- Leandro Miguel Vieira dos Santos (Gestor de Distribuição)- Amílcar de Deus Braz Brettes (Funcionário da Administração Local)- Álvaro Azenha Amaral (Gerente Comercial)- John Casanova (Fundador NS Vila das Aves)- Pedro Silveira (Pres. NS Palmela)- João Carlos Robalo (Engenheiro)- Marco Cardoso (Bancário)- Jorge Cego (Conselheiro Leonino)- Nuno Brilhante Dias (Empresário)- Pedro Sá (Advogado)