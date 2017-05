O número 14 do Sporting tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e, segundo a imprensa inglesa, o Newcastle está pronto para pagar esse valor pelo internacional português, jogador há muito referenciado por Benítez. O treinador espanhol já quando treinava o Real Madrid, em 2015, seguia com atenção William Carvalho.





O facto de o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, ter admitido na quarta-feira que poderia vender alguns dos principais jogadores dos leões por valores abaixo das respectivas cláusulas, pode ajudar na transferência do médio, de 25 anos, que tem contrato válido com o clube de Alvalade até 2020.

William Carvalho é um dos jogadores que está na lista de Rafa Benítez para reforçar o Newcastle na próxima época. E o clube recém-promovido à Premier League está disposto a abrir os cordões à bolsa para garantir a transferência do médio do Sporting.

Autor: Marta Correia Azevedo