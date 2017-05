Gelson Martins tem sido aposta dentro de campo e agora é também uma forte aposta fora dele. A Nike, uma das principais empresas de vestuário e calçado desportivo do Mundo, decidiu apostar em força no extremo do Sporting, tornando-o no atleta mais bem pago pela marca em Portugal.

Ao que foi possível saber, o novo contrato de patrocínio ao craque leonino, assinado na última terça-feira, é válido até 2021 e prevê um pagamento base superior a 200 mil euros por ano para o internacional português. O valor poderá depois subir, em função da performance de Gelson (número de jogos e golos, número de internacionalizações, etc.).

O verdadeiro jackpot, porém, acontecerá se o jogador de 22 anos se transferir para um clube considerado de ‘classe A’ para a Nike – um restrito lote de emblemas europeus, todos das principais ligas. Nesse caso, o valor pago anualmente a Gelson irá ultrapassar largamente os 500 mil euros anuais. Para se ter uma ideia da forte aposta da Nike em Gelson Martins, importa referir que os jogadores de primeira linha da liga portuguesa, incluindo os vencedores do Euro’2016, têm contratos que, no máximo, lhes garantem entre 80 a 100 mil euros anuais. Apesar de apenas ter 22 anos, o extremo assegurou mais do dobro... como valor base. A Nike é um dos principais patrocinadores no mundo do futebol, contando na sua carteira com algumas das principais estrelas da atualidade, como Cristiano Ronaldo, Neymar ou Andrés Iniesta. É também a fornecedora de equipamentos da Seleção Nacional.

Autor: Sérgio Krithinas