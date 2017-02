Pela primeira vez nas últimas três épocas e meia, o Sporting vai a jogo contra o FC Porto sem Islam Slimani, autêntico ‘abono de família’ dos leões.O internacional argelino marcou cinco golos nos últimos três clássicos, incluindo o da 1ª volta da presente edição do campeonato, precisamente o seu último jogo pelos leões. Contas feitas, Slimani marcou seis vezes num total de oito confrontos com os azuis e brancos, razão pela qual já era apelidado de ‘caça-dragões’ ainda antes de voltar a marcar ao FC Porto mas pelo... Leicester. "Acho piada quando me chamam caça-dragões", reconheceu o ponta-de-lança, em declarações à imprensa britânica, dias depois de ter batido Casillas na Liga dos Campeões.Sem Slimani, que se despediu do Sporting há uma volta, os leões apostam tudo em Bas Dost,internacionais holandeses cujos números superam em larga escala os da temporada de estreia do argelino (16 golos com 15 jornadas para disputar, contra 8 de Slimani em 26 rondas de 2013/14). Este será o primeiro clássico de Bas Dost, que já disputou o dérbi de todos os dérbis e com saldo positivo: um golo na Luz. O holandês chega ao Dragão no melhor momento da carreira e como líder... da Bota de Ouro.