Gelson não foi egoísta e Acuña agradeceu

Acuña tomou-lhe o gosto e já bisou

Jogadores, adeptos e… Jorge Jesus. O desenho do qual resultou o 3º golo leonino frente ao Chaves , da autoria de Acuña, levou o Estádio de Alvalade a ovacionar aquela que foi a jogada mais bonita de todo o encontro: Bas Dost, em apoio frontal no ataque, recebeu a bola e descobriu, com um passe a rasgar a defensiva flavienses, um repentino Gelson na ala direita. O extremo português, livre de qualquer egoísmo, serviu Acuña, e o extremo argentino teve o trabalho mais facilitado entre todos: encostar para o fundo das redes.Um momento que teve o condão de voltar a trazer a alegria às bancadas, que pouco antes haviam ficado em ‘brasa’ ao protestarem um penálti sobre Gelson, bem como de ‘despertar’ o banco de suplentes do Sporting. Ali, ninguém estava mais satisfeito do que Jorge Jesus, que como sinal de reconhecimento pelo trabalho dos seus jogadores se alongou durante vários segundos em aplausos.