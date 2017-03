Madeira Rodrigues também voltou a atacar Jorge Jesus. "A questão do treinador joga a meu favor. E com Jorge Jesus já vimos que não vamos a lado nenhum. Não aposta nos jovens, não tem a cultura do Sporting e provoca os adversários quando estamos por cima." Sobre a comparação com Juande Ramos, foi claro. "Tem capacidade para ganhar finais...", elucidou.