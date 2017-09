Houve pedidos do Japão, da Rússia, do Uruguai. No total, são centenas de profissionais da comunicação social que vão marcar presença na terça-feira no Estádio de Alvalade no Sporting-Barcelona, da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.Senão, vejamos os números divulgados hoje pelos leões: estão acreditadas 14 televisões sem direitos [de transmissão do jogo], num total de 68 profissionais; 15 rádios portuguesas e espanholas (48 profissnais); entre jornais, sites e agências noticiosas estão 46 títulos acreditados (84 pessoas); 61 repórteres fotográficos (um número que ainda poderá vir a aumentar), às quais se acrescem as acreditações da UEFA, mais oito estações de televisão com direitos.Além de portugueses e espanhóis, estarão assim em Alvalade representantes da comunicação social do Japão, Brasil, Bélgica, Luxemburgo, França, Alemanha, Rússia e Uruguai.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves