Adrien é a voz de comando dos leões e as estatísticas provam que, sem ele em campo, a equipa ressente-se, tanto no ataque (é o 3.º melhor marcador, atrás de Bas Dost e Bruno César) como também na defesa. Segundo o GoalPoint, site de análise e estatística de futebol, com o internacional português em campo, o Sporting sofre um golo a cada 155 minutos. Na sua ausência, a história é bem diferente: a formação de Jesus vê a bola nas suas redes a cada 50 minutos.