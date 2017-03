Continuar a ler

Este número, no entanto, é inferior àquele que se registou na temporada 2012/13, quando foram lançados 14 jogadores pelos quatro treinadores da equipa do Sporting: Sá Pinto, Vercauteren, Oceano e Jesualdo Ferreira.



Comparativamente com o que aconteceu no Benfica, a diferença é muito superior. Nos encarnados, Jorge Jesus utilizou um máximo de 9 jogadores da formação numa só época (2013/14), altura em que apostou em Paulo Lopes, Sílvio, João Cancelo, Lindelöf, Ruben Amorim, André Gomes, Ivan Cavaleiro, Bernardo Silva e Hélder Costa. Nas outras temporadas, o número não foi superior a 5, como aconteceu em 2011/12.

Francisco Geraldes foi o 13º jogador da formação utilizado por Jorge Jesus esta temporada, o que por si só representa um recorde na carreira do treinador. Nunca Jesus deu minutos a tantos elementos da formação, tanto no seu primeiro ano no Sporting, como no Benfica, entre 2009 e 2015.Na época de estreia nos leões, em 2015/16, o amadorense recorreu a 12 jogadores da formação, ou seja, menos um do que agora. Na prática, Francisco Geraldes junta-se a Rui Patrício, Beto, Rúben Semedo, Esgaio, Palhinha, João Mário, Adrien, William Carvalho, Matheus Pereira, Podence, Gelson Martins e Carlos Mané.