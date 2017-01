A nomeação de Hugo Almeida para o primeiro dos dois jogos que o Sporting vai disputar em Chaves causou transtorno em Alvalade. Fonte do Sporting lamentou aque o Conselho de Arbitragem da FPF tenha escolhido um árbitro conhecido no meio por ‘Ferrari vermelho’, como denunciou, inclusive, Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, quando de um intervenção pública à porta da Liga, no Porto, a lamentar precisamente a nomeação de Nuno Almeida para o V. Guimarães-Benfica, jogado para o campeonato no último fim de semana.Os leões entendem que a alegada ligação clubística de Nuno Almeida ao Benfica deveria bastar para evitar a nomeação.